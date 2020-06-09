МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ перечислил Роструду дополнительно 56,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на выплаты пособий по безработице, сообщило министерство во вторник.

"Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице", — говорится в сообщении.

Распоряжение о выделении Роструду дополнительных средств из резервного фонда правительства на предоставление бюджетам регионов соответствующих субвенций было одобрено на заседании кабинета министров 4 июня.

Наибольшие субсидии, согласно опубликованному ранее постановлению, получат Москва (почти 3,5 миллиарда рублей), Свердловская область (почти 1,8 миллиарда рублей), Кемеровская область (почти 1,7 миллиарда рублей), Башкирия (более 1,6 миллиарда рублей) и Краснодарский край (более 1,5 миллиарда рублей).

"Выделение дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ позволит своевременно и в полном объеме обеспечить всех граждан, признанных безработными, соответствующими пособиями", — отмечает Минфин.