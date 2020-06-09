Минфин перечислил Роструду из резервного фонда 56,2 млрд рублей на пособия безработным
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ перечислил Роструду дополнительно 56,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на выплаты пособий по безработице, сообщило министерство во вторник.
"Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице", — говорится в сообщении.
Распоряжение о выделении Роструду дополнительных средств из резервного фонда правительства на предоставление бюджетам регионов соответствующих субвенций было одобрено на заседании кабинета министров 4 июня.
Наибольшие субсидии, согласно опубликованному ранее постановлению, получат Москва (почти 3,5 миллиарда рублей), Свердловская область (почти 1,8 миллиарда рублей), Кемеровская область (почти 1,7 миллиарда рублей), Башкирия (более 1,6 миллиарда рублей) и Краснодарский край (более 1,5 миллиарда рублей).
"Выделение дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ позволит своевременно и в полном объеме обеспечить всех граждан, признанных безработными, соответствующими пособиями", — отмечает Минфин.
https://1prime.ru/state_regulation/20200609/831599321.html