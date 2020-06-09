МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности, сообщила пресс-служба кабмина.

"Ускорение технологического развития России, внедрение цифровых технологий в производство, рост конкурентоспособности экспортной продукции – такие цели зафиксированы в стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года, утвержденной председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к 2024 году предусматривается увеличение количества компаний отрасли, осуществляющих инновации, до 50% от их общего числа, повышение затрат на цифровизацию до 5,1% от создаваемой валовой добавленной стоимости и рост производительности труда на средних и крупных предприятиях темпами не ниже 5% в год. Также предусматривается достижение объема экспорта промышленной продукции в размере 205 миллиардов долларов в год, в том числе продукции машиностроения – 60 миллиардов долларов.

Добавляется, что в стратегии детально рассматриваются приоритетные направления развития отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе авиационной, судостроительной, электронной, медицинской, автомобильной, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, химического и нефтехимического комплекса.

"По итогам реализации стратегии рост индекса производства обрабатывающей промышленности должен составить 116% к 2024 году, к 2035 году – 192% (по сравнению с базовым 2019 годом). Это, в свою очередь, обеспечит опережающее развитие российской экономики, поможет увеличить доходы граждан и снизить уровень бедности", — говорится в сообщении.