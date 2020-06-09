МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Траты россиян на товары и услуги за 1-7 июня, несмотря на некоторое ослабление ограничений в экономике, по-прежнему показывают спад по отношению к аналогичному периоду прошлого года — на 10,8%, следует из исследования Сбербанка.

Для сравнения, с 25 по 31 мая расходы потребителей в РФ на товары и услуги сократились по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года на 12,6%.

"Падение общего уровня расходов относительно 2019 года сохраняется…. Три четверти первоначального падения были связаны с изменением поведения россиян и разрывом логистических цепочек, а не собственно ограничениями. Это создает неопределенность относительно сроков полного восстановления, особенно в секторе услуг", — отметили в банке.

При этом после последнего раунда смягчения ограничений объем непродовольственного товарооборота практически восстановился до уровней 2019 года. Продолжается восстановление и сектора услуг, хотя здесь прогресс существенно медленнее: падение все еще составляет 37,6% относительно прошлого года, подсчитали в Сбербанке.

В недельном выражении расходы на товары и услуги за 1-7 июня увеличились на 9,8%. Индекс потребительской активности, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за тот же период вырос с 63,6 до 68,1 пункта.