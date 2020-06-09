ВАШИНГТОН, 9 июн — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики.

"Соединенные Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота (для обеспечения) полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике", — говорится в меморандуме главы государства, направленном членам его администрации.

Министру внутренней безопасности поручается в координации с комендантом Береговой охраны США, министром обороны и министром энергетики изучить сравнительные эксплуатационные и финансовых выгоды и риски полярного ледокольного флота, состоящего "по меньшей мере из трех тяжелых ледоколов тяжелого класса (PSC)", оснащенных надлежащим образом для выполнения целей меморандума.

Кроме того, предполагается строительство ледоколов среднего класса, но их число не уточняется.

Трамп распорядился изучить возможность аренды ледоколов у партнеров на ближайшие годы, пока в стране не будет построен собственный ледокольный флот. Соответствующее поручение дается госсекретарю и министру внутренней безопасности США в меморандуме главы государства о развитии ледокольного флота.

Уточняется, что лизинг у "стран-партнеров" планируется на краткосрочную и среднесрочную перспективу – 2022-2029 финансовые годы по мере того, как будут сокращаться операционные возможности единственного американского ледокола тяжелого класса Polar Star.

В меморандуме отмечается, что США намерены обеспечить "постоянное присутствие в Арктическом и Антарктическом регионах с наименьшими возможными затратами".

"Исходя из определенного размера и состава (ледокольного) флота должна быть проведена идентификация и оценка по меньшей мере двух оптимальных мест базирования в Соединенных Штатах и по меньшей мере двух международных баз", — говорится в документе.

В настоящее время США располагают одним тяжелым ледоколом Polar Star и одним средним Healy.