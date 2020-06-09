МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Минэнерго США полагает, что спрос на мировом рынке нефти вновь превысит знаковые 100 миллионов баррелей в сутки лишь во втором полугодии 2021 года, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Так, в третьем квартале следующего года спрос составит 100,72 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом — 100,95 миллиона. Однако в целом по году, как ожидается, показатель будет ниже 100 миллионов баррелей в сутки — на уровне 99,71 миллиона баррелей в сутки.

Согласно оценке Минэнерго США, спрос на мировом рынке нефти впервые превысил отметку в 100 миллионов баррелей в сутки в 2018 году, составив тогда 100,04 миллиона баррелей в сутки, а в 2019 году вырос до 100,87 миллиона.

EIA подчеркивает, что пандемия Covid-19 и связанные с ней ограничительные меры значительным образом оказали влияние на показатель, и неопределенность вокруг него сохраняется. Так, в 2020 году прогнозируется, что спрос упадет до 92,53 миллиона баррелей в сутки.

"Замедление экономической активности из-за пандемии Covid-19 изменила паттерны в предложении и спросе на рынке энергоресурсов, особенно на рынке нефти и жидкого топлива. Неопределенность сохраняется также и вокруг прогноза EIA по другим энергоресурсам, включая газ, электричество, уголь и ВИЭ", — отмечается в докладе.

В своих расчетах по спросу, предложению и запасам на нефтяном рынке EIA учитывает сырую нефть, включая промысловый конденсат, заводской конденсат, биотопливо и прочие жидкие углеводороды.