МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Минэнерго США вновь ухудшило прогноз по экспорту СПГ из страны в 2020 году, ожидает его в объеме 5,7 миллиарда кубических футов в сутки, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

Это приблизительно эквивалентно 59 миллиардам кубометров газа в год или 44 миллионам тонн.

Как и прежде, EIA ожидает последующий рост показателя до 7,31 миллиарда кубических футов в сутки в 2021 году. В 2019 году экспорт американского СПГ составил 4,98 миллиарда кубических футов.

"EIA ожидает, что экспорт СПГ из США во втором квартале 2020 года составит в среднем 5,6 миллиарда кубических футов в сутки и 3,7 миллиарда в третьем. Управление полагает, что экспорт американского СПГ будет снижаться до конца лета в результате низкого спроса на природный газ", — отмечается в докладе.

Что касается прогноза по ценам на Henry Hub (газовый хаб, который играет основную роль в формировании цен на природный газ в США), то в 2020 году они ожидаются в среднем на уровне 2,04 доллара за миллион БТЕ (британских тепловых единиц, MMBtu), а в 2021 году будет рост до 3,08 доллара за MMBtu.

EIA ранее указывала, что главной причиной роста цен на хабе является ожидание снижения добычи газа в стране по сравнению с объемами нынешнего года.