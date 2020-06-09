БРЮССЕЛЬ, 9 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Достижение политической договоренности среди стран Евросоюза по новому антикризисному фонду ЕС не исключена в июле, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на конференции после совета министров стран ЕС по экономике и финансам.

"Было бы очень хорошо, если бы политическое соглашение уже было в июле. ЕК со своей стороны хочет способствовать этому, потому что чем быстрее будет соглашение, тем лучше", — сказал он.

При этом после политического соглашения по параметрам фонда, по его словам, потребуется дополнительные национальные решения по определенным механизмам и критериям, которые позволят Еврокомиссии занять средства на рынке для наполнения фонда.

Кроме того, фонд должен согласовать и Европарламент.

Ранее ЕК для вывода региона из глубокого кризиса представила предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза под названием "ЕС нового поколения". Его объем, по мнению ЕК, должен составить 750 миллиардов евро, эти средства Еврокомиссия планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов). Часть средств по задумке ЕК могла бы пойти в экономику уже в этом году.

Это предложение Еврокомиссии должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом и может быть ими изменено. Однако ещё до представления предложений ЕК у ряда стран были разногласия по поводу параметров возможного фонда, а для его создания нужно их единогласное решение.

Кроме того, фонд увязан с новым многолетним финансовым планом ЕС на 2021-2027 годы, из которого будут составляться ежегодные общие бюджеты ЕС. Этот финансовый план странам союза также необходимо единогласно утвердить до конца нынешнего года.

Саммит глав государств ЕС рассмотрит вопрос этого фонда и финплана 19 июня.