МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Компания "РЖД" заключила договор в 1,2 миллиарда рублей на восстановление рухнувшего на прошлой неделе в Мурманской области моста через реку Кола, следует из данных портала госзакупок.

Первого июня обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола — Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. Никто не пострадал. Во время обрушения был сильный паводок, но в ГУМЧС отметили, что уровень воды в тот момент не превышал критической отметки, это "не позволяет делать выводы о том, что именно паводок послужил причиной происшествия". СК возбудил дело о нарушении требований безопасности. Движение поездов до Мурманска после обрушения моста могут восстановить к 23 июня, сообщали РЖД.

"Выполнение комплекса аварийно-восстановительных, подготовительных, строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования и выполнение пуско-наладочных работ по объекту: "Мост на 1436 километре… участка Выходной — Кола Октябрьской железной дороги", — значится в документации предмет договора.

Договор уже заключен, но в документации не указан исполнитель. Заказчик ожидает, что работы будут выполнены в срок с 1 июня текущего года по 30 сентября 2021 года. Сумма договора составила 1,2 миллиарда рублей.

Закупка была проведена у единственного поставщика "вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы", отмечается в материалах.