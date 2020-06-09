МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Государственную программу кредитования под 2% на поддержку занятости в национальном плане восстановления экономики необходимо расширить, поскольку некоторые субъекты РФ уже выбрали лимиты по ней, также в план необходимо внести ряд других корректировок, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Свои предложения он высказал на встрече, посвящённой доработке плана, в которой участвовали первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, представители Минфина и других ведомств.

"Говорили о программе 2%, которая помогает сохранять рабочие места, и что ее надо расширять. Регионы говорят, что у них лимиты кончились, значит, надо дополнительные лимиты выделять. Также необходимо избегать коллизии при предъявлении требований со стороны банков", — сказал Катырин. Ранее глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин предлагал увеличить лимит по программе еще как минимум на 400 миллиардов рублей.

На встрече также затрагивался вопрос единого налога на вмененный доход (ЕНВД). В мае Минфин сообщал, что власти РФ решили не продлевать на год — до конца 2021 года — специальный налоговый режим с использованием ЕНВД для индивидуальных предпринимателей. "Мы все-таки считаем, что его надо продлить, и во время продления переходить на другие формы. Мы считаем, что одна из таких безболезненных форм – это серьезное расширение патентной системы. Оно могло бы заменить ЕНВД", — отметил глава палаты.

Катырин также предложил обратиться к 209-ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства и пересмотреть для отдельных отраслей ограничения по количеству работающих. "Потому что есть отрасли, где работает большое количество людей, но по оборотам они подпадают под малый бизнес, при этом льгот никаких получать не могут. Это, например, хлебопеки, легкая промышленность, системы доставки. За счет этого можно было бы добиться, чтобы люди не хотели уйти в тень, не стремились раздробить предприятия, чтобы попасть под эти льготы", — считает он.

"Мы также высказывали предложение по совершенствованию переработки в таможенном союзе. Это дает возможности расширения несырьевого экспорта для любых форм компаний. У нас всего в стране 1,5% такой экспортной продукции производится, а в странах ЕС, например, это 10%. Здесь есть огромнейший резерв. Тоже было поддержано", — отметил он. И в целом, по словам Катырина, предложения палаты о доработке национального плана восстановления экономики были восприняты позитивно, и теперь они будут проходить проработку и согласование с другими ведомствами.