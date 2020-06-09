БРЮССЕЛЬ, 9 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Создание антикризисного фонда Евросоюза требует значительной дискуссии между странами региона, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на конференции после совета министров стран ЕС по экономике и финансам.

Ранее ЕК для вывода региона из глубокого кризиса представила предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза под названием "ЕС нового поколения". Его объем, по мнению ЕК, должен составить 750 миллиардов евро, эти средства Еврокомиссия планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов).

"Сегодня у нас была первая дискуссия на уровне министров по этому плану… то, что мы предложили – это крупный пакет, 750 миллиардов евро… ясно, что это требует значительной дискуссии среди стран ЕС, сегодняшнее обсуждение было первым шагом", — сказал Домбровскис.

Это предложение Еврокомиссии должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом и может быть ими изменено. Однако ещё до представления предложений ЕК у ряда стран были разногласия по поводу параметров возможного фонда, а для его создания нужно их единогласное решение.

Саммит глав государств ЕС рассмотрит вопрос этого фонда и финплана 19 июня.