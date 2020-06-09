МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в ходе совещания по доработке национального плана восстановления экономики предложил компенсировать часть затрат бизнеса на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ), об этом он рассказал РИА Новости.

В совещании во вторник участвовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, представители Минфина и других ведомств.

"Говорили о больших тратах на СИЗ со стороны предприятий и компенсации или хотя бы частичной компенсации затрат, потому что они достаточно серьезные для предприятий, особенно для тех, у кого большая численность сотрудников. Это серьезная нагрузка", — рассказал Катырин.