ВАШИНГТОН, 10 июн /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам заседания в среду сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне — 0-0,25% годовых, считают американские эксперты, опрошенные РИА Новости.

Очередное двухдневное заседание Федрезерва проходит 9-10 июня. По итогам встречи регулятор объявит решение по ставке и опубликует экономические прогнозы, а позднее на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

"После выхода новой статистики по безработице, продемонстрировавшей существенно лучшие, чем ожидалось, показатели, возможно, определенные аналитики предположили бы, что ФРС примет это во внимание при решении вопроса о процентной ставке. Однако, скорее всего, ФРС не удовлетворится этими улучшениями и не сочтет свою работу по поддержанию экономики законченной", — заявил управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Эксперт напомнил, что в ряде стран центральные банки пошли дальше — ввели отрицательные ставки для стимулирования экономики. ФРС же пока остановилась лишь на нулевой ставке, хотя даже президент Дональд Трамп призывал снизить ее до отрицательных показателей.

"Такой сценарий теоретически стимулировал бы бизнес и потребителей брать деньги в заем для развития и осуществления покупок товаров и услуг. Однако, скорее всего, этому варианту тоже не суждено осуществиться. В частности, на примере Японии мы видим, что негативные процентные ставки не панацея от рецессии. Полагаю, что ФРС оставит ставку на прежнем месте, то есть на нулевом уровне", — отметил он.

С ним солидарен и эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд. "Продолжаются споры о том, следует ли ФРС принимать отрицательные ставки, как в Японии и нескольких европейских странах… Президент Трамп считает, что это так, и подталкивал ФРС к отрицательной ставке. Пауэлл остался против этого… Поднятия или повышения ставки в этот раз не будет", — считает он.

Такой же точки зрения придерживается и управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев. "ФРС почти наверняка сохранит ставку фондов ФРС без изменений", — сказал он.

В середине апреля ФРС неожиданно объявила, что снижает ключевую ставку до уровня 0-0,25%. Это было второе существенное и неожиданное понижение: в марте регулятор понизил ставку сразу до 1-1,25% с 1,5-1,75%, объяснив свое решение растущими рисками коронавируса для экономики. Ситуация напомнила трейдерам 2008 год, когда регулятор прибегал к таким же экстренным мерам, чтобы спасти экономику.

Однако с прошлой недели на рынке стали преобладать позитивные настроения и ведущие фондовые индексы вернули потери, начиная с марта, когда их стало лихорадить от кризиса. Поддержала рост и макростатистика. Вместо ожидаемых 20 % безработицы по итогам мая показатель составил 13,3%, что оказалось ниже апрельских 14,7%. Ситуация натолкнула рынок на мысль, что пик кризиса пройден.