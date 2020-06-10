МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Потребление газа в Европе с января по май упало на 7% в годовом выражении, а за период карантинных ограничений — на 11%, или 10 миллиардов кубометров в годовом исчислении, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. МЭА: Китай в 2023 году станет крупнейшим импортером СПГ

"Введение общегосударственного карантина в ряде европейских стран привело к резкому сокращению потребления природного газа — на 11% в период с начала карантина (11 марта) по конец мая, что в абсолютном выражении составляет 10 миллиардов кубометров", — сообщается в докладе.

Падение произошло в основном из-за снижения спроса со стороны промышленности и производства электроэнергии, бытовое потребление газа было затронуто в меньшей степени. Так, выработка электроэнергии на газе в Европе снизилась более чем на 20%, что уменьшило спрос на него примерно на 5 миллиардов кубометров. Основное падение пришлось на Италию и Великобританию — страны с наибольшей долей газовой генерации. Спрос на газ для промышленности упал сильнее всего в странах с наиболее жесткими карантинными ограничениями — Бельгии, Франции, Италии, Испании и Великобритании. Совокупное снижение промышленного потребления газа в этих странах составило с марта по май более 15% год к году (свыше 1 миллиарда кубометров).

С января по май потребление природного газа в Европе снизилось на 7%. Этому поспособствовали карантинные ограничения по коронавирусу, а также мягкий температурный режим и рост объемов ветрогенерации, отмечает МЭА.

Потребление газа в США за первые пять месяцев текущего года сократилось не так существенно — на 2,8%, несмотря на теплую погоду в первом квартале и карантин в большинстве штатов. Вопреки существенному влиянию ограничений на экономическую активность, спрос на природный газ в стране остается относительно устойчивым — с середины марта по конец мая он даже увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет агентство.

Спрос на газ в Китае в первые месяцы 2020 года слабо вырос, несмотря на умеренные температуры в январе и введение карантина в феврале. По данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC), потребление газа увеличилось на 1,6% в первом квартале. Япония, крупнейший в мире импортер сжиженного природного газа (СПГ), за первые пять месяцев сократила свой импорт на 5% в годовом выражении. За этот же период импорт СПГ в Республику Корея увеличился на 14% год к году, при этом госкомпания KOGAS сообщала о падение продаж газа на внутреннем рынке на 4% в первом квартале и на 17,4% — в апреле.