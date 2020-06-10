МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Объем мировой торговли СПГ в 2025 году достигнет 585 миллиардов кубометров, что на 21% больше уровня 2019 года, в этот период на рынке ожидаются значительные изменения: крупнейшим покупателем сжиженного природного газа в 2023 году станет Китай, а в 2025 году США займут позицию первого по величине продавца этого товара, говорится в новом ежегодном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Развивающиеся рынки Азии, во главе с Китаем и Индией, остаются движущей силой роста импорта СПГ, при этом на США придется почти весь чистый прирост со стороны экспорта. Темпы роста торговли СПГ, как ожидается, будут более медленными, чем прирост производственных мощностей, что ограничит риск возникновения дефицита на рынке в прогнозном периоде", — говорится в докладе.

Так, к 2025 году на рынки АТР будет приходиться 77% всего импорта СПГ в мире, тогда как в 2019 году этот показатель составил 69%. "Только на Китай в 2025 году придется 22% всего импортируемого объема СПГ… КНР станет покупателем СПГ №1 в 2023 году, США — продавцом СПГ №1 в 2025 году", — отмечает МЭА.

Эксперты агентства оценивают, что к 2025 году импорт СПГ Китаем достигнет 128 миллиардов кубометров за счет прироста регазификационных мощностей, при этом в 2023 году первенство по покупкам СПГ страна отнимет у Японии. Она, в свою очередь, к концу прогнозного периода снизит импорт СПГ на 10 миллиардов кубометров за счет роста потребления атомной энергетики и ВИЭ.

Что касается США, то страна, по прогнозу МЭА, в 2023 году обгонит по продажам СПГ Катар, а в 2025 году Австралию.