МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Вызванный пандемией COVID-19 кризис до 2025 года будет ежегодно замедлять рост спроса на газ в мире в среднем на 75 миллиардов кубометров, говорится в новом ежегодном докладе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

Агентство на фоне текущего кризиса скорректировало свой прогноз относительно среднего ежегодного роста спроса на газ до 2025 года, теперь он ожидается на уровне 1,5% против прогнозируемых ранее 1,8%.

"Даже если большая часть потерь 2020 года будет восстановлена в 2021 году, кризис COVID-19 окажет долгосрочное влияние на рост спроса на газ. Он приведет к приблизительно 75 миллиардам кубометров в год потерянного роста за прогнозируемый период", — полагает агентство.

МЭА теперь ожидает, что в 2025 году глобальный спрос на газ достигнет уровня в 4,37 триллиона кубометров в год, тогда как до пандемии прогнозировало около 4,45 триллиона кубометров.