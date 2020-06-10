МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что российская экономика будет восстанавливаться в течение нескольких кварталов, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к рассмотрению годового отчета Банка России за 2019 год.

"Мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. По сути коронавирус сдвинул те траектории, по которым развивалась бы экономика и финансовая система. Сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее, регионы ослабляют ограничения, начинают работать промышленные предприятия, торговли, где-то уже сферы услуг. Но, по нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления", — заявила глава регулятора.

Она считает, что мягкая денежно-кредитная политика ЦБ позволит экономике РФ быстрее вернуться к потенциальным темпам роста.

"Мягкая денежно-кредитная политика поддержит восстановление внутреннего спроса и позволит экономике быстрее вернуться к своему потенциалу",- сказала Набиуллина.