МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ, Мария Балюк. Финансовый рынок функционирует всегда, даже в период пандемии, но его антимонопольное регулирование не становится мягче. О том, на что чаще всего жаловались россияне в период вынужденных выходных, как продвигается отмена комиссий за снятие наличных в банкоматах, и как снизить долю госучастия на финрынке, рассказал в интервью агентству "Прайм" замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров.

- ФАС многократно предлагала отменить комиссию за выдачу наличных в банкоматах другого банка. В сентябре вы говорили, что ведомство ведет диалог с банками по этому вопросу. Каковы результаты обсуждений?

— Отмена комиссий для клиентов банков при операциях с картами в сторонних банкоматах будет способствовать снижению нагрузки на держателей банковских карт и благоприятно скажется на развитии конкуренции на рынке банковских услуг.

Однако, до настоящего времени окончательных решений по вопросу не принято, так же, как нет и единого мнения между ФАС России, другими органами и рынком. Позиции банков разнятся: есть как те, кто готов к реализации инициативы, так и игроки, которые видят негативные последствия для рынка. Проработка вопроса об обнулении комиссий в банкоматах будет продолжаться, в том числе с учетом анализа международной практики.

При этом в ходе дискуссии предстоит дать оценку позиции ряда банков, которая основывается на тезисе, что продвижение банковских продуктов, позволяющих клиентам снимать наличные в банкоматах любых кредитных организаций без комиссии, является их существенным конкурентным преимуществом, и, по их мнению, введение нулевой комиссии может лишить их этого преимущества.

- Ранее ФАС сообщала, что хочет наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при переводе средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, прикрываясь "антиотмывочным" законодательством. Игорь Артемьев также призывал принимать "самые радикальные меры" в решении этого вопроса. Как здесь продвинулась работа?

— Вопрос установления банками прогрессивной тарификации и попытки объяснить эти действия требованиями 115-ФЗ вызывает у нас серьезную обеспокоенность в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения таких тарифов. Действия банков приводят к значительному удорожанию соответствующих банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных. Поиск решения этой проблемы является одним из значимых направлений нашей работы.

По нашему мнению, одним из возможных ее решений может стать внесение изменений в банковское законодательство и законодательство в сфере противодействия легализации преступных доходов.

В настоящее время Государственная Дума разработала законопроект, который предусматривает необходимость соблюдения банками определенных принципов тарификации при переводах денежных средств юрлиц и индивидуальных предпринимателей с их банковских счетов на счета физических лиц. Документ при этом закрепляет, что установление повышенной комиссии на такие услуги не относится к мерам, направленным на противодействие «отмыванию» доходов и финансированию терроризма.

Правительство Российской Федерации в целом поддержало законопроект, отметив необходимость его определенной доработки.

По этому вопросу мы начали проводить совещания с Банком России и иными ведомствами еще в 2019 году, обсуждение темы продолжается.

Мы также провели правовую проработку вопроса о возможной квалификации действий банков по применению "заградительных тарифов" с точки зрения нарушения антимонопольного законодательства. Анализ показал, что в таком поведении доминирующего субъекта с учетом конкретных обстоятельств могут содержаться признаки нарушения статьи 10 закона "О защите конкуренции". Квалификация по иным статьям антимонопольного законодательства невозможна.

Вместе с тем хочу пояснить, что решения по делам о нарушении антимонопольного законодательства финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, принимаются нашей Комиссией, половину членов которой составляют сотрудники Банка России. Совместная проработка с Банком России вопроса правомерности таких действий и поиск совместной позиции имеют большое значение.

- Депутаты Госдумы в ноябре просили ФАС проверить действия крупнейших банков и Банка России по борьбе с отмыванием денег на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Провела ли ФАС такую проверку? Каковы ее результаты?

— Мы провели анализ состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг, в том числе связанных с осуществлением переводов средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Банки направили в службу запрошенные сведения и документы, в том числе на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства. По итогам исследования мы не установили признаков нарушения в действиях Банка России, банковских объединений, либо кредитных организаций.

- В середине февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не хочет образования в стране цифровых монопольных экосистем, которые могут превратиться из локомотивов развития рынка в тормоза. При этом глава Сбербанка Герман Греф не видит ничего плохого в том, чтобы банк стал технологической монополией. Какую сторону в этом споре занимает ФАС?

— Этот вопрос с Банком России нами еще не прорабатывался. Однако нельзя не согласиться, что за последние годы сам формат банковского дела изменился. Появились цифровые банки, не имеющие отделений, банковские группы значительно расширяются за счет вхождения в них организаций из других сфер. Получаемая информация о клиентах таких компаний сама становится товаром, который позволяет расширить деятельность и на банковском рынке, предлагая специальные индивидуализированные продукты, а также облегчая для клиентов получение нескольких услуг.

В уже разработанном "пятом антимонопольном пакете", который призван определять применение антимонопольного законодательства в условиях цифровизации, служба дает определение "сетевому эффекту".

Кроме того, в рамках работы над новым Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы данная тема будет обсуждаться.

- Как вы думаете, передача Сбербанка правительству может привести к конфликту интересов между Сбербанком и ВТБ как крупнейшими российскими банками? После передачи у правительства оказалось более половины российского банковского рынка. Не видите ли вы здесь рисков?

— Соответствующие проекты документов по передаче ПАО "Сбербанк" от Банка России министерству финансов в ФАС не поступали. Однако, на наш взгляд, наличие у правительства РФ контрольного пакета акций ПАО "Сбербанк" не должно отразиться на работе банка. Правительство, несмотря на наличие контрольного пакета акций, не должно вмешиваться в оперативную деятельность организации, что позволит ей работать как самостоятельному хозяйствующему субъекту на рынке. В связи с этим служба не усматривает конфликта интересов между кредитными организациями, в которых правительство Российской Федерации имеет участие.

В то же время мы неоднократно говорили, что одной из самых острых проблем на финансовом рынке является тенденция к росту государственного участия. Это обстоятельство негативно сказывается на конкуренции, поскольку государственное участие в уставном капитале финансовой организации ассоциируется у потребителей с исключительной устойчивостью и надежностью таких предприятий. Это, соответственно, приводит к искусственному перераспределению спроса в их пользу.

При этом в ряде случаев рост госучастия на банковском рынке оправдан, например, при проведении финансового оздоровления Банком России.

Для решения этой проблемы мы планируем предложить правительству РФ утвердить совместно с Банком России Концепцию государственного участия на финансовом рынке. В рамках ее подготовки нужно будет определить случаи, при которых государство может и должно участвовать в финансовых рынках – например, для обеспечения финансовой стабильности, доступности финансовых услуг, в условиях мер внешнего воздействия, и случаи, при которых такое присутствие не требуется. На основании этой концепции служба считает возможным принятие комплексно проработанных мер по уменьшению доли госучастия на финрынке, в том числе путем приватизации соответствующих пакетов долей финансовых организаций.

Мы также предлагаем запретить создание государственных финансовых организаций на конкурентных рынках, запретить институтам развития конкуренцию с финансовыми организациями и обеспечить конкурентный доступ финансовых организаций, в том числе являющихся субъектами МСП, к государственным ресурсам.

- Еще в октябре ФАС, Минфину, Минэкономразвитию и ЦБ было поручено представить доклад о необходимости законодательных изменений для наделения ЦБ правом ограничивать выдачу отдельных видов кредитов. Как считают в ФАС, стоит ли ЦБ наделять такими полномочиями? Как вы считаете, должно ли это как-то регулироваться со стороны государства или у ЦБ должна быть полная автономия в этом вопросе?

— Мы в ноябре 2019 года направили свою позицию в Минфин России, который является ответственным исполнителем по поручению. В ней мы отмечаем, что в настоящее время наделение Банка России такими полномочиями представляется преждевременным, поскольку обязательное применение новых повышенных надбавок к коэффициентам риска в зависимости от указанного показателя вступило в силу только в октябре прошлого года, у участников рынка отсутствует накопленный опыт по работе с показателем долговой нагрузки.

К рассмотрению вопроса можно вернуться после проведения соответствующего анализа и выработки конкретной модели имплементации мер, сдерживающих выдачу отдельных видов кредитов.

Мы готовы принимать дальнейшее активное участие во всей работе, связанной с проработкой необходимости внесения соответствующих изменений в законодательство, в том числе и рассмотреть проекты нормативных правовых актов в случае их разработки.

- ЦБ в апреле предложил при оформлении ипотеки переложить расходы на страхование предмета залога, а также жизнь и здоровье заемщика с физлица на банк. Банки РФ опасаются, что в случае реализации этой концепции возникнет высокая вероятность монополизации на банковском и страховом рынке. Насколько такие опасения оправданы? Как вы считаете, кто должен нести риски ипотеки — заемщик или банк?

— В целом, мы не возражаем против предложенной концепции регулирования страхования, сопутствующего договору об ипотеке в силу закона. Применение такой модели позволит сделать порядок расчета и формирования полной стоимости ипотечного кредита более прозрачным для граждан. Страхование банком за свой счет имущества, заложенного по договору ипотеки, а также жизни и здоровья заемщика, исключит отказы банков в выдаче кредитов в случае выбора им не «той» страховой организации и исключит случаи навязывания.

При этом мы предполагаем, что для поддержки конкуренции на определенном этапе может потребоваться обсуждение вопроса о введении норматива для банка на одну страховую организацию по объемам застрахованных в ней заемщиков.

Перенос обязанности по страхованию, безусловно, имеет определенные преимущества, так как наличие такого страхования снижает риски невозврата банку денежных средств. Банк в полной мере заинтересован как в его наличии, так и в качестве предоставления страховых услуг. Заемщики же не ограничиваются в возможности самостоятельно застраховать свою жизнь и здоровье.

С точки зрения заемщиков дополнительным плюсом станет отсутствие необходимости ежегодно предоставлять в кредитную организацию полисов страхования, которые должны соответствовать требованиям банка, потому что при их несоответствии банк может повысить процентную ставку.

Разумеется, мы готовы к обсуждению темы с Банком России и банковским сообществом. Сейчас, чтобы глубже изучить вопрос, служба готовит опрос членов Экспертного совета по защите конкуренции на рынке финансовых услуг ФАС России по этой тематике.

- Банки и платежные агенты предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения. По мнению ФАС, насколько это действие будет оправдано? Как вы считаете, поможет ли эта мера сэкономить россиянам?

— Мы принимали участие в рассмотрении законопроекта. В настоящее время он дорабатывается. Мы надеемся, что окончательная редакция исключит опасения участников рынка, в том числе, риски отказа от приема платежей, удорожания других банковских услуг и так далее.

- Как ведут себя банки в текущий период кризиса? Замечает ли ФАС какие-то специфические нарушения? Планирует ли какие-либо послабления?

— В настоящих условиях мы уделяем самое пристальное внимание поведению кредитных организаций. Сейчас наибольшее количество жалоб от граждан поступает на отказы или затягивания сроков банками в предоставлении кредитных каникул и других мер поддержки на период объявленных нерабочих дней. В этой части Банк России как регулятор банковского рынка осуществляет постоянный мониторинг действий кредитных организаций.

С точки зрения нарушения именно антимонопольного законодательства мы видим значительные риски недобросовестного поведения кредитных организаций: для удержания старых и привлечения новых клиентов банки, например, могут объявлять различные программы, условия которых будут раскрываться либо выполняться не в полной мере. Если мы действительно выявим такое поведение, то будем пресекать его в рамках имеющихся полномочий: чаще всего наличие признаков нарушения влечет выдачу предупреждения. Исполнившая его организация освобождается от дальнейших контрольных мер и штрафов.

Все поступающие обращения мы рассматриваем и проверяем индивидуально как при помощи направления запросов необходимой информации, так и анализа имеющейся в открытом доступе информации.

Также в настоящее время высоки риски нарушений состояния конкуренции на банковском рынке в связи с действиями органов власти и организаций, наделенных определенными властными полномочиями. Все органы власти должны уделять особое внимание оценке своих действий с точки зрения антимонопольного законодательства, так как их действия могут вызвать переток клиентов из одних банков в другие. Служба осуществляет необходимый мониторинг, в частности, по порядку выплат денежных средств безработным гражданам.

При осуществлении таких выплат граждане должны иметь право и возможность самостоятельно выбирать кредитные организации. Если какие-то органы власти будут понуждать граждан к использованию услуг конкретных банков с учетом конкретных обстоятельств, мы будем квалифицировать такие действия как нарушение антимонопольного законодательства.

На федеральном уровне ведомство проводит мониторинги разрабатываемых и принимаемых актов, которые во многих случаях предполагают участие в различных государственных программах поддержки кредитных организаций, например, программы льготного кредитования на поддержку занятости. Мы выступаем за расширение перечня кредитных организаций, допущенных к участию в таких программах, и за исключение предъявления дополнительных необоснованных требований банками к заемщикам. Наша позиция была направлена в Минэкономразвития России и в Правительство Российской Федерации, в настоящее время предложения рассматриваются.

Что касается послаблений, то отдельных мер именно для банковского рынка ФАС России не принимала. На кредитные организации распространяются те же правила, что и на участников других рынков, направленные на снижение административной нагрузки. Так, мы сократили количество запросов, продлили сроки предоставления информации по ним и предусмотрели рассрочку оплаты административных штрафов.