МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Европейский центробанк (ЕЦБ) разрабатывает план по защите банковского сектора Европы в свете возможного всплеска просроченных кредитов на сотни миллиардов евро из-за коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"ЕЦБ создал целевую группу для изучения идеи "плохого банка", в котором будут находиться неоплаченные долги в евро, работа над этой схемой в последние недели ускорилась", — сообщил источник агентства. По словам одного из источников, ЕЦБ в последние недели консультировался с банками и должностными лицами ЕС по поводу разработки новой схемы.

Источник добавил, что идея создания "плохого банка" в еврозоне обсуждалась более двух лет назад и была отложена, ЕЦБ под руководством своего нового главы Кристин Лагард в последние недели консультировался с банками и должностными лицами ЕС по поводу схемы.

Проект направлен на защиту банков от любых дальнейших последствий кризиса, в том числе если рост безработицы ограничит доходы населения, необходимые для погашения кредитов.

Согласно официальной статистике, которую приводит агентство, сумма кредитной задолженности в еврозоне, которая вряд ли когда-либо будет полностью погашена, уже составляет более 500 миллиардов евро. Данный объем включает кредитные карты, автокредиты и ипотечные кредиты. "Эта сумма может вырасти… или даже удвоиться до одного триллиона евро, что окажет давление на банки, состояние которых уже и так пошатнулось, а также затруднит выдачу новых кредитов", — отметили источники.