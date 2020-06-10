МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минпромторг РФ будет выдавать разрешения на экспорт средств индивидуальной защиты и антисептиков за пределы ЕАЭС, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснили в Минпромторге, ведомство "будет принимать решение о возможности вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и продукции медицинского назначения". Для этих товаров Минпромторг будет выдавать подтверждение в отношении вывозимых товаров.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, российский рынок удалось насытить средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и медицинской продукцией, необходимыми для борьбы с пандемией.

"Теперь можем начать экспорт такой продукции за рубеж. Отраслевые предприятия сейчас ведут переговоры о заключении экспортных контрактов на поставки в третьи страны, и в Минпромторг России уже поступают обращения компаний о разъяснении порядка получения соответствующего целевого подтверждения", — цитирует слова министра пресс-служба.

Правительство России с 3 мая сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски. Вместе с тем, согласно решению Евразийской экономической комиссии, такой экспорт до 30 сентября разрешен только в другие страны ЕАЭС. Исключение — целевые поставки при наличии разрешения ответственного госоргана страны-экспортера.