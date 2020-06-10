МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Россия нарастила производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в 35 раз, до 2 тысяч в месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме.

"По медицинскому оборудованию обеспечили всё необходимое для дополнительных инфекционных коек. Производство аппаратов ИВЛ увеличили в 35 раз — с 60 до 2 тысяч в месяц. Завершаем поставку 1200 реанимобилей в регионы и начинаем поставлять машины скорой помощи. Эти закупки полностью профинансированы правительством", — сказал Мантуров.

В апреле Мантуров говорил, что Минпромторг планирует закрыть потребность российских регионов в ИВЛ за три месяца.