МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минпромторг рассчитывает в ближайшее время начать экспорт из России средств индивидуальной защиты, заявил глава ведомства Денис Мантуров в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"У нас появилась возможность сформировать государственный материальный резерв по средствам индивидуальной защиты, который должен постоянно обновляться. На этот счет есть соответствующее поручение президента. Мы также рассчитываем в ближайшее время начать экспортные поставки обозначенной номенклатуры", — сказал Мантуров.

Правительство России с 3 мая сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски. Вместе с тем, согласно решению Евразийской экономической комиссии, такой экспорт до 30 сентября разрешен только в другие страны ЕАЭС. Исключение — целевые поставки при наличии разрешения ответственного госоргана страны-экспортера.

Ранее в понедельник было опубликовано постановление правительства РФ, согласно которому Минпромторг будет выдавать разрешения на экспорт средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и продукции медицинского назначения за пределы ЕАЭС.

По словам Мантурова, российский рынок удалось насытить этой продукцией, необходимой для борьбы с пандемией коронавируса.

В частности, как рассказывал министр в интервью РИА Новости, по состоянию на конец мая россияне приобретали около 3,5 миллиона масок в сутки через аптеки и магазины, еще несколько миллионов изделий потребляла система здравоохранения, при этом уже к августу производство в стране вырастет на треть — до 12 миллионов штук в сутки. Так что Россия в ближайшее время сможет и формировать запасы масок, и продвигать их на экспорт, указывал Мантуров.