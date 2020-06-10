БРЮССЕЛЬ, 10 июн — ПРАЙМ. Европейский союз намерен на текущей неделе подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений на сообщение с третьими странам с 1 июля, заявил Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"На этой неделе коллегия еще раз обсудит эти ограничения и предложит поэтапный подход к отмене этих мер с 1 июля", — сказал глава европейской дипломатии. Он пояснил, что страны ЕС пытаются выработать общий подход, который будет поддержан Европейской комиссией.

Что касается внутренних границ ЕС, то все ограничения на необязательные поездки внутри Союза должны быть сняты к концу июня.

В минувшую пятницу в ходе видеоконференции большинство европейских министров внутренних дел высказались за продление ограничений на границах с внешним миром, которые истекают 15 июня, еще на две недели.

Изначально ограничения на передвижения внутри ЕС и поездки за пределы Союза были введены в середине марта на фоне распространения нового коронавируса.