МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минстрой России рассматривает возможность временной заморозки тарифов ЖКХ, ежегодная индексация которых должна произойти 1 июля, рассказал на онлайн-конференции глава ведомства Владимир Якушев.

Он напомнил, что такая мера предлагалась к включению в нацплан восстановления российской экономики. В частности, с инициативой ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий до 2021 года выступал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"Есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услуг ЖКХ, соответственно не увеличивать платежи населения", — отметил Якушев.

При этом министр подчеркнул, что Минстрой обеспокоен увеличением затрат управляющих домами компаний, например, из-за дезинфекции подъездов из-за коронавируса.

"Мы видим, что затраты выросли: сегодня управляющие компании проводят достаточно серьезные работы по дезинфекции многоквартирных домов. Это, конечно, дополнительно ложится в тарифы, и нам нужно находить решения, как эту ситуацию решить и как из нее выходить", — сказал Якушев.