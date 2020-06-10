МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Дополнительный пакет стимулирующих мер, принятых для поддержки авиастроения в РФ из-за распространения коронавируса, совокупно составит 15 миллиардов рублей на два года, сказал, выступая на "правительственном часе" в Госдуме глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Чтобы купировать риски для авиастроения принят дополнительный пакет стимулирующих мер совокупно на 15 миллиардов рублей на два года. За счет них мы сможем поставить 59 самолетов SSJ100 и 66 вертолетов для санитарной авиации. При этом сохраним мощности и компетенции для дальнейшей работы по всей линейке новых самолетов", — сказал министр.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее сообщал, что авиакомпания Red Wings должна до 2024 года приобрести до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 16 самолетов МС-21. Он также отмечал, что SSJ100 имеет хорошие шансы проявить себя на рынке при возобновлении авиаперевозок после пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.