МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. Частные инвесторы в период волатильности стали значимым фактором поддержки национального фондового рынка, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выразив также надежду на дальнейший рост этого сегмента рынка на фоне снижения ключевой ставки Центробанка.

"На конец первого квартала этого года индивидуальные инвестиционные счета открыли более 2 миллионов человек. Надо сказать, что когда в этом году на рынке был период волатильности, частные инвесторы стали значимым фактором поддержки национального фондового рынка. Мы ожидаем, что в этом сегменте продолжится рост, потому что ставки в экономике будут снижаться вслед за ключевой ставкой", — сказала она на совместном заседании профильных комитетов Государственной Думы, посвященном рассмотрению отчета Банка России за прошлый год.

Глава ЦБ считает, что хотя депозиты по-прежнему остаются и будут оставаться надежным способом сбережений, поскольку ставки по ним обгоняют инфляцию, часть людей будет искать более доходные инструменты, все чаще обращаясь к фондовому рынку. В связи с этим закон о защите неквалифицированных инвесторов очень важен, напомнила Набиуллина депутатам.

"Здесь никогда не утихнут споры: пока все в порядке, люди хотят, чтобы им были доступны все инструменты, но как только рискованный инструмент приносит потери, люди разочаровываются и, более того, забывают, что действовали на свой страх и риск и рассчитывают на возмещение убытков… На наш взгляд, принятие этого законопроекта, который уже давно прошел первое чтение, будет только способствовать развитию частных инвестиций на финансовом рынке, но никак не сдерживать их", — резюмировала она.