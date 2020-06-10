МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для ускоренной разработки и внедрения информационных технологий в сфере связи и IT.

"И конечно, необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных востребованных продуктов и сервисов", — сказал глава государства.

Путин отметил, что многие ключевые решения для развития этой сферы уже предусмотрены, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика", кроме того, ряд конкретных поручений был обозначен в послании.

Вынужденные ограничения мотивировали по-другому взглянуть на широкие возможности цифровизации во многих сферах, надо подхватить эти тенденции, заявил Путин на совещании по вопросам развития телекоммуникации и связи.

"Вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия и организации по-новому взглянуть на привычные бизнес-процессы, активнее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы. Сама жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации. И не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании, в медицине, да просто в повседневной жизни людей", — сказал он.

"Надо, что называется, подхватить эти тенденции. Тенденции перехода в цифру. Брать пример с компаний-лидеров цифровизации", — отметил Путин.

Нужно постоянно прорабатывать дополнительные решения в сфере информтехнологий для увеличения спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках, заявил Путин.

"Обращаюсь к коллегам в правительстве и в регионах: нужно уделить самое пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукцию наших IT-компаний, причем это касается как внутреннего рынка, прежде всего внутреннего рынка, но и экспорта. Здесь нужно постоянно прорабатывать и предлагать дополнительные решения, чтобы обеспечить устойчивую работу и дальнейшее развитие отрасли", — сказал он.

Президент призвал представителей IT-индустрии рассказать о необходимых им мерах дополнительной поддержки.

"В целом хотел бы услышать сегодня и мнение представителей бизнеса о том, какие дополнительные, может быть, решения необходимы для отрасли. В том числе с учетом новой реальности, которая будет формироваться в мире на этапе выхода из эпидемии и после него", — рассказал Путин на совещании по связи и IT-индустрии.

Сфера информационных технологий отличается высокой мобильностью сотрудников, но это не значит, что их нужно, как в прежние времена, "хватать и не пущать", нужно создавать открытые и привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что ключевой вопрос для развития сферы связи и IT — это подготовка профессиональных кадров. Путин отметил, что именно специалисты определяют конкурентоспособность российских компаний, успешность российских разработок.

"Мы все хорошо знаем, что сфера информационных технологий отличается высокой, если не сказать очень высокой, мобильностью сотрудников, причем глобальной. Но это не значит, что нужно как в прежние времена хватать и не пущать", — сказал он в ходе совещания по вопросам развития телекоммуникаций и связи.

По словам Путина, напротив, нужно создавать открытые и привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей.

"И именно здесь, у нас, в России. Формировать стимулы для сохранения и реализации потенциала отечественных разработчиков программного обеспечения, технологий в области связи, привлекать профессионалов, перспективных молодых людей, молодежь из других стран", — подчеркнул глава государства.