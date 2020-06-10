МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно стратегии, в частности, к 2024 году уровень газификации российских регионов вырастет до 74,7% с 68,6%, а к 2035 году – до 82,9%.

"Помимо этого, в стратегии прогнозируется увеличение к 2024 году производства энергоносителей на 5–9% (по сравнению с 2018 годом), экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – на 9–15%, привлечение инвестиций в отрасль – в 1,35–1,4 раза", — говорится в сообщении.

В качестве стратегических целей ТЭКа документ фиксирует также содействие социально-экономическому развитию России, укрепление и сохранение её позиций в мировой энергетике. А в числе его основных задач – удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы, развитие экспорта, модернизация и повышение доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости, цифровая трансформация и обеспечение энергобезопасности.

"Особое внимание в стратегии уделено расширению газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитию мощностей по производству сжиженного природного газа, обеспечению устойчивости энергосистемы. Кроме того, сделан акцент на снижении негативного воздействия ТЭК на окружающую среду", — также отмечается в сообщении.

Положения документа будут детализированы в плане его реализации, а также в генеральных схемах развития отраслей топливно-энергетического комплекса, заключает пресс-служба.