МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Экспорт нефти РФ в денежном выражении в апреле, ставшем худшим месяцем для рынка черного золота, рухнул более чем в два раза по сравнению с апрелем прошлого года — до 4,447 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом экспорт нефти в физическом выражении апреле по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 5% и составил 21,82 миллиона тонн. Но за счет падения цен на нефть в отчетном периоде в денежном выражении показатель сократился. Так, по данным Минфина РФ, средняя за апрель цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,22 доллара за баррель. В апреле 2019 года средняя цена Urals составляла 71,54 доллара за баррель.

Согласно данным ФТС, экспорт нефти РФ в денежном выражении в апреле по отношению к марту 2020 года снизился почти на 40%, а в физическом — на 0,3%.

В целом за январь-апрель экспорт нефти по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился на 3,8% — до 84,9 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 25%, до 30 миллиардов долларов.

Экспорт нефтепродуктов в апреле уменьшился на 5,5% по отношению к апрелю 2019 года — до 10,9 миллиона тонн, в денежном выражении — в 1,8 раза, до 3,173 миллиарда долларов. По отношению к марту экспорт нефтепродуктов снизился на 23,7%, в денежном выражении — на 46,5%.

В январе-апреле экспорт нефтепродуктов сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 47,9 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 16,2%, до 19,5 миллиарда долларов.

ГАЗ

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа за первые четыре месяца текущего года снизились на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 8,298 миллиарда долларов.

В целом экспорт такого газа в январе-апреле снизился на 24,1% — до 59,6 миллиарда кубометров.

В апреле доходы компании от экспорта газа уменьшились на 26,1% по сравнению с мартом, до 1,319 миллиарда долларов. Объемы экспорта в апреле снизились в месячном выражении на 15%, до 12,1 миллиарда кубометров. Таким образом, доходы компании от экспорта газа в апреле упали на 54% по сравнению с апрелем прошлого года, а объемы экспорта снизились на 17,7% в годовом выражении.

Согласно законодательству РФ, правом на экспорт трубопроводного газа обладает только "Газпром".