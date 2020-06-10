МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-апреле текущего года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 35,6%, или на 23,7 миллиарда долларов, и составило 42,9 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

По данным таможенной статистики в январе-апреле 2020 года внешнеторговый оборот России составил 184,9 миллиарда долларов и по сравнению с январем-апрелем прошлого года сократился на 15%.

Экспорт России в январе-апреле сократился на 19,8% в годовом выражении и составил 113,9 миллиарда долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,2%, на страны СНГ — 11,8%. Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 58% (в январе-апреле 2019 года — 65,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 63% (в январе-апреле 2019 года — 70%), в страны СНГ — 20,9% (34,8%). По сравнению с январем-апрелем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 29,3%, а физический — на 9%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии — на 45,7%, природного газа — на 24,1%, керосина — на 4,5%, сырой нефти — на 3,8%, нефти и нефтепродуктов — на 3,5%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта бензина — на 46,9%.

Импорт РФ в январе-апреле 2020 года составил 71 миллиард долларов, сократившись на 5,9%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,5%, на страны СНГ — 10,5%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 46% (в январе-апреле 2019 года — 45,6%). Доля этих товаров в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья составила 48,6% (48,9%), из стран СНГ — 23,3% (19,8%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-апрелем 2019 года снизился на 5,1%. Объемы импорта электрического оборудования снизились на 3,2%, механического оборудования — на 1%, при этом возросли объемы ввоза инструментов и оптических аппаратов — на 7,3%. Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились на 26,3%, а грузовых — на 36,1%.

В страновой структуре внешней торговли РФ ведущее место занимает Евросоюз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-апреле 2020 года приходилось 40,3% российского товарооборота (в январе-апреле 2019 года — 43%), на страны СНГ — 11,3% (11,9%), на страны ЕАЭС — 7,9% (8,3%), на страны АТЭС — 33,9% (31,3%).