МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в мае выросли на 0,1% в годовом выражении, а в месячном исчислении зафиксирована дефляция в 0,1%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали инфляцию в годовом исчислении на уровне 0,2%, а в месячном — дефляцию в 0,1%.

В апреле потребительские цены в стране упали на 0,8% в месячном выражении и выросли на 0,3% — в годовом.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в мае в годовом исчислении составила 1,2%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков в 1,3%. В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,1%, что совпало с прогнозами аналитиков.

Цены на продовольствие в США в мае в месячном выражении выросли на 0,7%, на энергоносители — уменьшились на 1,8%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 4%, а энергоносители — подешевели на 33,2%.