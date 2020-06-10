КИЕВ, 10 июн — ПРАЙМ. Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Еврокомисии в размере 500 миллионов евро, сообщил в своем Twitter президент страны Владимир Зеленский.

Ранее на сайте Европейской комиссии появилось сообщение, в котором говорится о решении выделить Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Отмечалось, что суммарно с этим траншем ЕС уже предоставил Украине 3,8 миллиарда евро в качестве займа.

"Украина получила второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере 500 миллионов евро. Эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19", — написал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились о том, что Киев получит второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро в ближайшие недели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.