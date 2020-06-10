МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ предлагает в рамках программы "Цифровая экономика" субсидировать 50% расходов компаний-лидеров IT-отрасли на новые программные разработки для реальных секторов экономики, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по связи и IT-индустрии.

Министр отметил, что согласно отраслевым прогнозам, в этом году ожидается определенное сокращение внутреннего спроса на рынке информационных технологий, поскольку бизнес этот вид расходов (на IT) оптимизирует в первую очередь.

"В условиях определенного "схлопывания" спроса мы очень переживаем, что наши компании-лидеры, которые заняли уже определенную нишу в своих сегментах, которые выпускают конкурентные программные продукты, что они будут немножко тормозить с развитием, они не будут вкладываться в новые продукты, в новые разработки. И это в среднесрочной перспективе может негативно сказаться на их конкурентных позициях. Поэтому мы предлагаем в рамках "Цифровой экономики" субсидировать 50% расходов наших компаний-лидеров на новые программные разработки для тех реальных секторов экономики, в которых они были бы востребованы", — сказал Шадаев.

"Если мы соединим спрос со стороны госкомпаний с этими мерами поддержки, мы получим некую синергию, получим дополнительный эффект. Нам кажется, что в дополнение к тем мерам (поддержки отрасли – ред.), которые обсуждались, заниматься спросом нужно", — добавил глава Минкомсвязи.