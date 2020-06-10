МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-апреле 2020 года сократился на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 73,856 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из России в ЕС упал на 26,3% и составил 49,144 миллиарда долларов, импорт в Россию из ЕС снизился на 5% — до 24,712 миллиарда долларов.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде сократилась до 40,3% с 43% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и США в январе-апреле текущего года увеличился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 8,828 миллиарда долларов. В том числе экспорт из России в США составил 4,112 миллиарда долларов (рост на 7,4%), импорт в РФ из США — 4,716 миллиарда (увеличение на 3,9%). Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла до 4,8% с 3,9%.

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-апреле 2020 года составил 2,376 миллиарда долларов, сократившись на 47% в годовом выражении. В том числе экспорт из РФ на Украину составил 1,217 миллиарда долларов (падение в 2,4 раза), импорт в РФ с Украины — 1,159 миллиарда (снижение на 27%). В итоге доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,3% с 2,1% годом ранее.

Оборот внешней торговли между Россией и Китаем в январе-апреле текущего года сократился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,774 миллиарда долларов. В том числе экспорт из России в Китай составил 16,374 миллиарда долларов (падение на 8,5%), импорт из Китая — 15,401 миллиарда (снижение на 4,8%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла при этом до 17,3% с 15,8% годом ранее.