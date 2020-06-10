ЛОНДОН, 10 июн — ПРАЙМ. В Великобритании появились слабые сигналы восстановления экономики после ослабления карантина, однако на полное восстановление потребуется продолжительное время, заявил в среду глава Банка Англии Эндрю Бэйли.

По его словам, рецессия в экономике, вызванная пандемией коронавируса, носит нетипичный характер, поэтому "будут элементы более быстрого восстановления" после снятия ограничений.

"И мы видим… свидетельства того, что это восстановление началось", — сказал он, выступая на конференции, организованной Всемирным экономическим форумом.

При этом восстановление британской экономики после пандемии коронавируса потребует более длительного времени, поскольку потребители будут проявлять осторожность после снятия карантина. Это будет касаться посещения кафе, ресторанов, мест массового скопления людей. Часть бизнеса не выживет после COVID-19, добавил глава Банка Англии.

Ранее Банк Англии прогнозировал, что британская экономика после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет восстанавливаться в течение двух-трех лет из-за необходимости соблюдать меры по дистанцированию, а также из-за слабого потребительского спроса. Сложнее всего будет восстанавливаться секторам, чья деятельность предполагает высокую степень социальных контактов.

Согласно майскому прогнозу Банка Англии, ВВП Великобритании в 2020 году упадет на 14% из-за пандемии коронавируса и вырастет на 15% в 2021 году. В 2022 году темпы роста экономики составят около 3%.