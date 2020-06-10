МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор снова сохранил базовую ставку после того как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

ФРС изменила прогноз по инфляции в США. В 2020 году показатель составит 0,8%, а не 1,9%, как ожидалось ранее. В 2021 году инфляция составит 1,6%, а не 2%, как предполагалось в прежнем прогнозе.

Также регулятор ухудшил прогноз по динамике ВВП США в 2020 году до падения на 6,5% с роста на 2%, на 2021 год — улучшил до роста в 5% с 1,9%.

Кроме того, Федрезерв ухудшил прогноз по безработице в США в 2020 году до 9,3% с 3,5%, на 2021 год — до 6,5% с 3,6%.

Рубль после решения Федрезерва вышел в плюс к доллару, отыгрывая ослабление валюты США на форексе.