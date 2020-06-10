МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в мае составил 398,821 миллиарда долларов после дефицита в 738,022 миллиарда в апреле, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 625 миллиардов долларов.

Годом ранее в мае в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 207,768 миллиарда долларов.