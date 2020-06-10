Дефицит бюджета США в мае составил $399 млрд - минфин
МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в мае составил 398,821 миллиарда долларов после дефицита в 738,022 миллиарда в апреле, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 625 миллиардов долларов.
Годом ранее в мае в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 207,768 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20200610/831608498.html