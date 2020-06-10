МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Все 17 членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июньского заседания прогнозируют базовую процентную ставку в 2020 году на уровне 0-0,25%, следует из экономического прогноза регулятора.

Члены комитета также единогласно считают, что в 2021 году ставка останется на этом же уровне. В 2022 году большинство членов комитета ожидают, что ставка по-прежнему составит 0-0,25%, при этом один высказался за ее повышение до 0,25-0,5%, а один — до 1-1,25%.

В среднем ставка в 2020 году будет составлять 0,1%, так же как в 2021 и 2022 годах, сообщил регулятор. В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,5% годовых.