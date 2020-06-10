Добавлены подробности (после третьего абзаца).

МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Оператор поездов в Крым — частная компания "Грандсервисэкспресс" (ГСЭ) — 11 июня открывает продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска, сообщил Минтранс России.

Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение Федеральному агентству железнодорожного транспорта по организации движения дополнительных поездов в Крым. Это произошло после того, как глава Крыма Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля. За этим заявлением последовал рост продаж билетов на поезда в Крым.

"С учетом этих обстоятельств принято решение начать движение поездов "Таврия" по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам. Летом текущего года составы "Таврия" свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня", — говорится в сообщении Минтранса.

ГСЭ уточнил в сообщении, что поезд № 75/76 Симферополь-Екатеринбург будет курсировать раз в неделю и следовать через Казань, Саранск, Пензу и Балашов. Первый поезд из Симферополя отправится 28 июня. Поезд № 141/142 Екатеринбург-Симферополь будет курсировать также раз в неделю и следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Первый поезд из Екатеринбурга отправится 30 июня и прибудет в Симферополь 3 июля.

Поезд № 525/526 Симферополь-Кисловодск будет курсировать два раза в неделю. Он будет проходить через Минеральные воды, Армавир и Краснодар. Первый состав из Симферополя отправится 29 июня, из Кисловодска — 1 июля.

Поезд № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будет курсировать через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала 1 июля.

"В поездах будут строго соблюдаться разработанные Минтрансом России и одобренные Роспотребнадзором рекомендации, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении Минтранса.