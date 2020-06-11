МИНСК, 11 июн /ПРАЙМ/. Один из двух белорусских НПЗ, новополоцкий "Нафтан", в четверг получит для переработки первую партию американской нефти, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

В мае глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика начинает закупку нефти из США. По словам министра, это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом республики Александром Лукашенко.

Первый танкер американской нефти, который приобрел для своих нужд Минск, вышел из порта Бомонт в Техасе 16 мая и прибыл в порт литовской Клайпеды вечером 5 июня. На первоначальном этапе речь идет о 77 тысячах тонн сырья сорта Bakken. Как сообщали РИА Новости ранее в концерне "Белнефтехим", это — двенадцатая танкерная поставка для Белоруссии с начала текущего года от компаний, альтернативных российским, а общий объем таких поставок превысил 1 миллион тонн. В течение года два НПЗ республики могут переработать до 24 миллионов тонн нефти.

Логистика такова, что из Литвы сырье может быть перевезено на НПЗ "Нафтан" в Витебской области по железной дороге. Отправка в Белоруссию началась с ночи вторника, ее планируется завершить в течение 10-14 дней – примерно по семь тысяч тонн в сутки. При этом в "Белнефтехиме" пока не комментируют планы относительно следующих закупок сырья у Вашингтона.

До этого в концерне также говорили, что Минск рассчитывает на иную логистику поставок американской нефти — трубопроводным транспортом из Польши. А Лукашенко заявлял, что США могут выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти от Балтики в республику.

Белорусский экономический аналитик Алексей Авдонин отметил, что поставки американской нефти, в первую очередь, реализуются в рамках политики диверсификации, которой сейчас придерживается Минск. Он заметил, что, если брать показатели торговли за январь-апрель текущего года, импорт товаров из США в Белоруссию увеличился на 140% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. "Скорее всего, этот рост был обеспечен именно заключением (нефтяных – ред.) контрактов", — сказал собеседник агентства. По его словам, логистика поставок американской нефти не совсем удобная, но "с учетом того, что в Прибалтике и в Польше имеются порты, которые способны принимать и разгружать большие суда, особых вопросов не возникает".

"Как будет перерабатываться американская нефть на белорусском НПЗ, какие у нее химические свойства — я думаю, на заводе это все уже анализировалось, и есть четкое понимание, какой выход различных видов топлива и другой нефтехимической продукции можно обеспечить", — сказал Авдонин.

Он полагает, что объемы закупок сырья у Вашингтона будут расти. "Самое главное — учитывать математику, чтобы эта нефть была доходная. С учетом текущих цен, конечно, плюсы есть, но, если нефть на мировых рынках начнет дорожать, надо смотреть логистику, заранее фрахтовать суда и железнодорожный транспорт. Скорее всего, через год-полтора начнется экономический рост в европейском регионе, и, соответственно, будет расти потребность в нефтяных ресурсах и плотность логистических потоков", — добавил собеседник.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Так, с начала текущего года Минск закупал нефть у Азербайджана, Саудовской Аравии, Норвегии. Сырье поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.