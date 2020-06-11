МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит закупку автомобилей в рамках средств федерального бюджета 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что реализация закупок будет обсуждаться во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О закупке автомобильной техники в рамках средств федерального бюджета в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов во исполнение поручения президента Российской Федерации от 4 мая 2020 года № Пр-742", — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация закупок автомобильной техники позволит поддержать объемы выпуска высоколокализованных российских производителей автомобильной техники, пострадавших от коронавируса. Кроме того, закупки позволят обеспечить дополнительное производство автомобильной техники.