МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Правительство России на заседании в четверг обсудит исполнение федерального бюджета за первый квартал текущего года, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: об исполнении федерального бюджета за первый квартал 2020 года", — говорится в сообщении.

В апреле Минфин России сообщил, что федеральный бюджет в январе-марте, по предварительной оценке министерства, был исполнен с профицитом в 0,05% ВВП, или 12,408 миллиарда рублей. Объем поступивших за этот период доходов составил 4,73 триллиона рублей, или 23% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий и плановый период 2021 и 2022 годов. Расходы были исполнены в объеме 4,718 триллиона рублей, или 24% к общему утвержденному годовому объему и 22,7% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

По оценке Минфина, которая была представлена в январе, профицит бюджета РФ за 2019 год составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей. В мае правительство одобрило проект закона об исполнении федерального бюджета за 2019 год.