МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Правительство России на заседании в четверг обсудит распределение между 39 регионами РФ субсидий на увеличение производства масличных культур, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение субсидий, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам 39 субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства масличных культур", — говорится в сообщении.

Добавляется, что эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Минсельхозом исходя из степени достижения результата использования субсидий, а именно объема реализованных или отгруженных на собственную переработку масличных культур, установленного соглашениями между Минсельхозом и высшими исполнительными органами власти субъектов РФ.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в мае на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности заявил, что министерство ожидает в 2020 году урожай масличных культур в объеме до 22,5 миллиона тонн, овощей и бахчевых культур — около 16 миллионов тонн, картофеля — более 22 миллионов тонн. Урожай зерна в России в 2020 году составит порядка 120 миллионов тонн, рассчитывает Минсельхоз.