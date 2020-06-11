МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Россияне в среднем достигают финансовой независимости в 26 лет, пишет РБК со оссылкой на опрос "Сбербанк страхование жизни".

Раньше всего становятся финансово независимыми жители Хабаровского края, в 24,9 года.

Далее по возрасту материальной самодостаточности следуют:

Новосибирск, Владивосток и Махачкала — 25 лет

Красноярск и Иркутск (25,1).

Позднее всего финансовую независимость обретают россияне, проживающие на Юге России:

в Ростове-на-Дону — в 27,5лет,

в Краснодаре — 27,2,

в Астрахани в 26,8.

Москва и Санкт-Петербург показали средние показатели — 26,3 и 26 лет соответственно.

При этом в исследовании Сбербанка отмечается, что больше половины родителей продолжают помогать своим детям даже после того, как те перестают от них зависеть.

Что касается заработков подростков, то каждый шестой россиянин в возрасте от 15 до 17 лет находит подработку. Среди россиян в диапазоне от 18 до 24 лет подрабатывает каждый четвертый. Сумма месячной подработки молодежи в мегаполисах в среднем составляет 5-17 тысяч рублей, а хотелось бы получать от 30 до 40 тысяч рублей.