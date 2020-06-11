МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 5 июня составил 12,559 триллиона рублей против 12,379 триллиона на 29 мая, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 179,9 миллиарда рублей, или на 1,45%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.