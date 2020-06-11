МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Все выплаты медикам и другим специалистам, работающим с пациентами с коронавирусом, должны выплачиваться в срок и в полном объеме, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Мы продолжаем поддерживать медицинских работников и других специалистов, которые помогают больным коронавирусной инфекцией. Правительством были выделены дополнительные средства на выплаты президентских доплат медицинским работникам, а также водителям скорой помощи и иным специалистам, которые заняты в этой важной работе", — сказал он.

Сегодня, по его словам, кабмин распределит более 755 миллионов рублей 10 субъектам, еще 3,8 миллиарда рублей распределяются 46 регионам на федеральные стимулирующие выплаты.

"Обращаю внимание руководителей регионов и медицинских организаций: все выплаты должны доводиться до получателя своевременно и в полном объеме", — заявил Мишустин.

Власти продолжают помогать самым проблемным регионам России, таких десять, общая сумма бюджетных средств на поддержку в течение трех лет составит более 26 миллиардов рублей, заявил Мишустин.

"Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России. Для каждого из них была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста", — сказал он.

Мишустин добавил, что на прошлом заседании правительство выделило средства на реализацию такой программы в Курганской области. "А сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам. Это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область", — сказал премьер.

Он отметил, что общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальных программ в течение трех лет составит более 26 миллиардов рублей. По словам Мишустина, средства пойдут, в частности, на развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ, что позволит создать новые рабочие места.