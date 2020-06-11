КИЕВ, 11 июн — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) с 12 июня снизил учетную ставку до 6% с 8% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это — самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины", — говорится в сообщении.

Ранее НБУ снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля.

Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной — 6,5% — с августа 2013 года по апрель 2014 года. Последний цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18% в сентябре 2018 года. С апреля 2019 года началось снижение ставки.

Международные резервы Украины к концу 2020 года превысят 27 миллиардов долларов, сообщил в четверг глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что международные резервы Украины в мае сократились на 1,3%, до 25,37 миллиарда долларов.

"Они (средства, выделенные Украине МВФ – ред.) однозначно обеспечат наращивание международных резервов. Уже сегодня после получения первого транша от МВФ международные резервы превысят 27 миллиардов долларов США и несмотря на осуществление значительных платежей по внешнему государственному долгу к концу года у нас будут международные резервы больше этой суммы, то есть будут составлять больше, чем были до кризиса", — сказал Смолий. Трансляция велась на Youtube-канале регулятора.

Он также напомнил, что часть средств, выделенных Международным валютным фондом, пойдет на преодоление негативных последствий от коронавируса COVID-19 на Украине.

Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже в ближайшее время получит первый транш от МВФ, который составит 2,1 миллиарда долларов, что на 200 миллионов больше, чем планировалось изначально