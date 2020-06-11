МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 июня, снизилось на 355 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,897 миллиона и составило 1,542 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 327 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 1,55 миллиона. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 1,877 миллиона. Это уже десятое подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 286,25 тысячи, до 2,002 миллиона, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 2,288 миллиона. Первоначальный показатель составлял 2,284 миллиона.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 мая, уменьшилось на 339 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 20,929 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 21,268 миллиона человек с 21,487 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.