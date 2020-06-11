МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ рассматривает вопрос уточнения критериев для выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств, сообщил в ходе встречи с представителями "Деловой России" по доработке общенационального плана восстановления экономики первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Мы рассматриваем вопрос уточнения критериев по падению выручки, в том числе в результате встреч с предпринимателями. Возможно, они избыточно ужесточены. Одновременно мы видим, что сегодня выборка по этой программе идет достаточно неактивно. Это свидетельствует о том, что ситуация в части системообразующих предприятий не так плоха, как могла бы быть", — сказал Белоусов.

В ходе встречи член правления компании "Рейл Сервис" Сергей Гущин предложил убрать снижение выручки на 30% из критериев для получения льготного кредита. По его мнению, оно не отражает финансового состояния предприятия, а также дает возможность для манипулирования. "Мы можем планировать отвести выручку на следующий год, чтобы ее занизить или на другие компании переводить", — объяснил он.

Как добавил глава "Деловой России" Алексей Репик, компания может переходить в убыток и без падения выручки.

По поручению президента правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий в условиях коронавируса. В их числе кредиты по льготной ставке на пополнение оборотных средств. Чтобы получить его, компания должна соответствовать ряду критериев, один из них — снижение выручки во втором квартале 2020 года на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.