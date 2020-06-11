МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на три месяца возможности получения пособия по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты, сообщила пресс-служба кабмина.

"Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Так, на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты", — говорится в сообщении.

Мишустин подписал постановление, увеличивающее минимальное пособие по безработице за май-июль до 4,5 тысяч рублей.

"Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин… Минимальное пособие по безработице за май-июль увеличивается до 4,5 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.