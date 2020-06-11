МОСКВА, 11 июн ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее число семей, которые вместе с пособием по безработице получат 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка в июне-августе, сообщила пресс-служба кабмина.

"Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин… Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3 тысяч рублей в месяц в июне-августе", — говорится в сообщении.